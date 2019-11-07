"Перемога за нами!" ЗСУ показали вбитого терориста на Донбасі

На Донбасі ліквідували ще одного терориста "Донецької народної республіки" ("ДНР") Євгена Бліхора.

Про це повідомив на сторінці свого Telegram-каналу офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Бліхор "Ефіоп" Євген сходив на концерт Кобзона. Вхід коштував 200 рублів. Квиток обміняв на мотузку й мило. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі чотирьох бійців за 6 листопада. З них остаточно – одну людину.

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