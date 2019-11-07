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7 листопада • оновлено в 13:17
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"Перемога за нами!" ЗСУ показали вбитого терориста на Донбасі

1.3т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідували ще одного терориста "Донецької народної республіки" ("ДНР") Євгена Бліхора.

Про це повідомив на сторінці свого Telegram-каналу офіцер Збройних Сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Бліхор "Ефіоп" Євген сходив на концерт Кобзона. Вхід коштував 200 рублів. Квиток обміняв на мотузку й мило. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Євген Бліхор

Євген Бліхор

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"Перемога за нами!" ЗСУ показали вбитого терориста на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська втратили на Донбасі чотирьох бійців за 6 листопада. З них остаточно – одну людину.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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