"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого терориста

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці псевдореспубліки.
Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, 12 вересня загинув найманець Костянтин Овчар.
"Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.
Костянтин Овчар
Костянтин Овчар
Костянтин Овчар
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України з складу Об'єднаних сил загинув.
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