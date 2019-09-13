"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого терориста

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці псевдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, 12 вересня загинув найманець Костянтин Овчар.

"Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України з складу Об'єднаних сил загинув.

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