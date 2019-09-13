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13 вересня • оновлено в 18:52
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/ Розслідування

"Перемога за нами!" ЗСУ показали ліквідованого терориста

2.9т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці псевдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана в його Telegram-каналі, 12 вересня загинув найманець Костянтин Овчар.

"Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він.

Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

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Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

Костянтин Овчар

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виконання бойового завдання на Донбасі 12 вересня один військовослужбовець Національної гвардії України з складу Об'єднаних сил загинув.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
О опять фейсбучный герой объявился! Он уже на фейсбуке перебил больше " террористов " ,чем всё население республик вместе взятое включая стариков и грудных детей!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Смерть ВСУ!! Смерть азовцам карателям!!! Смерть сбушникам!!!
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Букет Красивый
Букет Красивый
Террористы это укровермахт и прочие фашисты из сбу
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