"Перемога за нами!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

На Донбасі був ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював проти українських воїнів на стороні превдореспубліки
Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, 27 квітня поточного року загинув Сусоєв Олександр Леонідович (позивний "Ставр").
Відомо, що бойовик народився 23.12.1975 у Донецькій області. Волонтерський сайт "Миротворець" з'ясував, що українець був військовослужбовцем так званого 9-го окремого штурмового полку морської піхоти "ДНР" і воював під Маріуполем.
Ілюстрація. Терористи на Донбасі
Фокус
"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав в особистому Telegram-каналі Штефан.
Олександр Сусоєв
Telegram-канал "Штірліц-інфо"
Telegram-канал "Штірліц-інфо"
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Telegram-канал "Штірліц-інфо"
Олександр Сусоєв
миротворець
Олександр Сусоєв
миротворець
Олександр Сусоєв
миротворець
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення в неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.
Це сталося, коли захисники України рухалися до наглядового постувзводного опорного пункту.
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