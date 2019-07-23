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"Перемога за нами!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

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На Донбасі був ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював проти українських воїнів на стороні превдореспубліки

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, 27 квітня поточного року загинув Сусоєв Олександр Леонідович (позивний "Ставр").

Відомо, що бойовик народився 23.12.1975 у Донецькій області. Волонтерський сайт "Миротворець" з'ясував, що українець був військовослужбовцем так званого 9-го окремого штурмового полку морської піхоти "ДНР" і воював під Маріуполем.

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Фокус

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав в особистому Telegram-каналі Штефан.

Олександр Сусоєв

Олександр Сусоєв

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

"Перемога за нами!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Сторінка терориста в соцмережі

Сторінка терориста в соцмережі

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Олександр Сусоєв

Олександр Сусоєв

миротворець

Олександр Сусоєв

Олександр Сусоєв

миротворець

Олександр Сусоєв

Олександр Сусоєв

миротворець

"Перемога за нами!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення в неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це сталося, коли захисники України рухалися до наглядового постувзводного опорного пункту.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу смерть фотографии
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