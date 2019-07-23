"Перемога за нами!" На Донбасі ліквідували терориста "ДНР". Фото

На Донбасі був ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював проти українських воїнів на стороні превдореспубліки

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, 27 квітня поточного року загинув Сусоєв Олександр Леонідович (позивний "Ставр").

Відомо, що бойовик народився 23.12.1975 у Донецькій області. Волонтерський сайт "Миротворець" з'ясував, що українець був військовослужбовцем так званого 9-го окремого штурмового полку морської піхоти "ДНР" і воював під Маріуполем.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі Фокус

"Все буде Україна і перемога за нами!" – написав в особистому Telegram-каналі Штефан.

Олександр Сусоєв Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Сторінка терориста в соцмережі Telegram-канал "Штірліц-інфо"

Олександр Сусоєв миротворець

Олександр Сусоєв миротворець

Олександр Сусоєв миротворець

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських воїнів загинули на Донбасі, ще двоє отримали поранення в неділю, 21 липня, в результаті підриву на вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника.

Це сталося, коли захисники України рухалися до наглядового постувзводного опорного пункту.

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