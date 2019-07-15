"Перемога раптова прийшла!" Жителі Донбасу повідомили про "прорив" України

На окупованих територіях Донбасу радіо почало вести мовлення українською.
Про це повідомили мешканці самопроголошених "Л/ДНР" у соціальній мережі "ВКонтакте" на сторінці спільноти "Гвардейка".
"Люди пишуть, що весь радіоефір ведеться українською мовою. Хто що чув?" – йдеться в повідомленні.
Ілюстрація
Ракурс
Під постом користувачі підтвердили інформацію, назвавши це перемогою.
"Фіга сє. Перемога раптова прийшла", "І ТБ не працює – профілактика до 12 годин," Угу, українською радіо з'явилося", "На телевізорі теж українські тільки йдуть", – прокоментували вони.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що російські спецслужби планують запустити нову пропагандистську інформаційну кампанію із дискредитації українських військових на Донбасі.
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