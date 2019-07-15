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"Перемога раптова прийшла!" Жителі Донбасу повідомили про "прорив" України

40.2т Читати матеріал російською

На окупованих територіях Донбасу радіо почало вести мовлення українською.

Про це повідомили мешканці самопроголошених "Л/ДНР" у соціальній мережі "ВКонтакте" на сторінці спільноти "Гвардейка".

"Люди пишуть, що весь радіоефір ведеться українською мовою. Хто що чув?" – йдеться в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Під постом користувачі підтвердили інформацію, назвавши це перемогою.

"Фіга сє. Перемога раптова прийшла", "І ТБ не працює – профілактика до 12 годин," Угу, українською радіо з'явилося", "На телевізорі теж українські тільки йдуть", – прокоментували вони.

"Перемога раптова прийшла!" Жителі Донбасу повідомили про "прорив" України

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що російські спецслужби планують запустити нову пропагандистську інформаційну кампанію із дискредитації українських військових на Донбасі.

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Букет Красивый
Букет Красивый
певцом анальным отверстием сракарчуком прорвало?
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Waix Alex
Waix Alex
ну,правильно.
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Юг Руси
Юг Руси
"Евгения Иващенко У меня кабельное, как были только российские каналы, так и есть. А радио давно укр есть, но и остальные радиостанции работают. НравитсяПоказать список оценивших50 минут назадОтветить" - всего 7 комментов, а обсос постит эту дрочь))) http://prntscr.com/of58km
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