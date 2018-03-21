Крим не Чечня: українцям пояснили, чому вибори Путіна поза законом

Вибори президента Російської Федерації в Криму та Чечні не варто порівнювати з ряду причин.

Про це в ефірі програми "Кворум" на ObozTV заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Розумієте, Путін певною мірою купив Чечню через Кадирова. Вони заливають туди грішми, Кадиров їздить по світу. Не можна їх порівнювати. Чечня - це федеральний суб'єкт РФ. А Крим - це анексована територія. Вона приєднана в порушення міжнародного права. Там виборів ніяких бути не може. Вся ця процедура нелегітимна, як би її не називали. Це незаконний спосіб, що не передбачений міжнародним правом. Про що ми говоримо, якщо є факт анексії, то які можуть бути вибори", - зазначив експерт.

При цьому він пояснив, що світова спільнота не могла визнати повністю вибори нелегітимними.

"Ми повинні бути реалістами і розуміти, що визнати вибори взагалі нелегітимними неможливо. Але визнати сам факт проведення виборчої кампанії, агітації в Криму нелегітимною - це факт", - підкреслив Мусієнко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше екс-депутат Верховної Ради України Андрій Сенченко розповів, як Путіну вдалося досягти переконливої перемоги на президентських виборах в Криму.