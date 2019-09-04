Перемир'я? З'явилося відео обстрілу "ДНР" мирних жителів

У мережі з'явилося відео обстрілу житлового району населеного пункту Водяне на Донбасі терористами "ДНР".

Свідоцтво їхніх злочинів оприлюднили на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначається, що обстріл був зафіксований 31 серпня. Збройні формування Російської Федерації та їх найманці застосували заборонену Мінськими угодами зброю – артилерійські системи калібром 122 мм (шість прильотів із семи). На місці обстрілу групою спостереження "Маріуполь" української сторони СЦКК проведено опитування місцевих жителів і встановлено такі наслідки артобстрілу в центрі селища:

вирва, що утворилася від влучання снаряду на присадибній ділянці житлового будинку, а також ураження осколками снаряду північної стіни цього ж житлового будинку (по вулиці Дачній);

чотири вирви, утворені влучанням снарядів по житловій вулиці;

вигоряння рослинності й пошкодження вогнем будівель через пожежу, яка почалася в результаті артилерійського обстрілу.

Захисники України підкреслили, що лише дивом під час цього обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

У штабі ООС нагадали, що це не єдине порушення "хлібного" перемир'я російськими терористами з початку його дії. В цілому з 21 липня по 2 вересня противник здійснив 32 обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Встановлено, що під час вогню окупанти випустили 247 боєприпасів: артилерійські снаряди калібром 122 мм (дев'ять снарядів), міномети 82-го калібру (112 мін), міномети 120-го калібру (126 мін).

Обстріл Водяного терористами Скріншот відео

Під час однієї з провокацій 29 серпня під ворожий обстріл потрапив двір житлового будинку в селищі Новолуганське. Куля калібру 7,62 мм, потрапивши в будівлю літньої кухні, зробила вибоїну і, зрикошетивши від стіни, впала у дворі. Друга куля калібру 7,62 мм пробила двері на відстані 40-45 см від нижнього краю, зрикошетила від підлоги і стіни і впала на землю. Внаслідок влучання кулі калібру 7,62 мм була поранена 79-річна жінка. Постраждалу доставили в Світлодарську міську лікарню з діагнозом відкритий вогнепальний перелом верхньої третини кісток лівої гомілки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 вересня російські окупанти на Донбасі знову порушили режим тиші й обстріляли селище Гранітне під Донецьком із забороненої зброї. Вогонь окупанти вели у напрямку населеного пункту Тельманове, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме: артилерію калібру 122 мм (три снаряди) і міномети 120-го калібру (сім мін).

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