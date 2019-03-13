Перемир'я зірване: терористи завдали удару по ЗСУ, є поранені

Терористи на Донбасі порушили весняне перемир'я і відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомляє прес-центр ООС. Під обстрілом двоє українських захисників отримали поранення і були направлені в лікарню.
Повідомляється, що за минулу добу, 12 березня, терористи тричі здійснювали обстріли.
Так, на Луганському напрямку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм по опорних пунктах підрозділів ООС, обладнаних неподалік Кримського.
Також терористи провели обстріл на Донецькому напрямку. Бійці ЗСУ зафіксували два розриви 120-го і 12 – 82-го калібрів.
Неподалік Авдіївки противник провокував наших військових вогнем із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Вранці 13 березня терористи знову обстрілювали опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Авдіївки. А в районі Мар'їнки позиції ЗСУ обстрілював снайпер.
Зведення за 13 березня
Прес-центр ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі терористи пішли на підлий крок.
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