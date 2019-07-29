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Перемир'я зірвано: терористи лупили по "Мар'їнці" з кулемета

3.1т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції об'єднаних сил окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета пункт пропуску "Мар'їнка".

Як повідомляє штаб ООС, 28 липня збройні формування РФ і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

У той же час Збройні Сили України дотримувалися усталеного режиму припинення вогню.

"Обстріл бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат із української сторони не зафіксовано. З початку цієї доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, водночас дотримуючись умови припинення вогню", — наголошують військові.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк розповів, що за період із березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, в зоні ООС загинули 49 воїнів Збройних Сил України і ще 307 отримали поранення.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна терористи "ДНР"
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
террористы мощно шмаляли по "Марьинке" из запрещённого пулемёта касетными пулями с маркировкой указывающей на причастность РФ.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Вы определитесь обстреляли или нет))))) Сначала пишут что обстреляли с пулемета и тут же ниже, что обстрелов позиций не зафиксировано))))
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Гавриш Роман, с пулемета был обстрел 28 июля, с начала сегодняшних суток - обстрелов не зафиксировано, у тебя мозг вообще перестал анализировать из-за Сибирских пожаров !?
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