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Перемир'я зірвано: "Л/ДНР" нахабно напали на ЗСУ

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Терористи "Л/ДНР" один раз обстріляли українських вояків у зоні проведення ООС на Донбасі, чим зірвали перемир'я.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. У результаті обстрілу один український воїн був поранений.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"З початку нинішньої доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", – додали в ОС.

Перемир'я зірвано: "Л/ДНР" нахабно напали на ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі і зірвали перемир'я.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу
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Golan Sim
Golan Sim
Война за независимость Украины от Донбасса и его жителей набирает обороты. майд.ановский режим совершенно независимо продолжает убивать украинцев не только на Юго-Востоке, но и во всей Украине.
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Мир Миру
Мир Миру
Плювок у Зеленського і Разумкова з командою.
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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