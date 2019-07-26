Перемир'я зірвано: "Л/ДНР" нахабно напали на ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" один раз обстріляли українських вояків у зоні проведення ООС на Донбасі, чим зірвали перемир'я.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. У результаті обстрілу один український воїн був поранений.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"З початку нинішньої доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано", – додали в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ на Донбасі і зірвали перемир'я.

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