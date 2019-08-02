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Перемир'я закінчилося? "Л/ДНР" різко активізувалися на Донбасі

1.2т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" вчергове зірвали режим тиші в зоні ООС на Донбасі.

Як повідомили в штабі Операції, окупанти 5 разів відкривали вогонь, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Однак жоден український воїн не постраждав.

Так, були зафіксовані обстріли біля таких населених пунктів: Новоселівка Друга, Світлодарськ, Луганське та двічі біля Нижньотеплого.

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Відзначається, що бійці ЗСУ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.

Перемир'я закінчилося? "Л/ДНР" різко активізувалися на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту нового перемир'я, з 21 липня, терористи кілька днів утримувалися від провокацій, але іноді поодинокі обстріли все ж були. У Генштабі вважають, що такі дії не можна вважати зривом "Мінська".

Але напередодні окупанти активізувалися, і чотири рази обстріляли позиції українських захисників – один із них отримав поранення.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийская армия полностью обосралась на Донбассе-военные эксперты всего мира! Россия проиграла полностью войну в Украине
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кожедуб ruslan, закончилось так и не начавшись ! как может мир договорится с террористом и фюрером пуцей , ? никак , только уничтожить
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