Перемир'я закінчилося? "Л/ДНР" різко активізувалися на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" вчергове зірвали режим тиші в зоні ООС на Донбасі.

Як повідомили в штабі Операції, окупанти 5 разів відкривали вогонь, застосувавши гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Однак жоден український воїн не постраждав.

Так, були зафіксовані обстріли біля таких населених пунктів: Новоселівка Друга, Світлодарськ, Луганське та двічі біля Нижньотеплого.

Відзначається, що бійці ЗСУ продовжують дотримуватися режиму припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з моменту нового перемир'я, з 21 липня, терористи кілька днів утримувалися від провокацій, але іноді поодинокі обстріли все ж були. У Генштабі вважають, що такі дії не можна вважати зривом "Мінська".

Але напередодні окупанти активізувалися, і чотири рази обстріляли позиції українських захисників – один із них отримав поранення.

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