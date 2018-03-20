Перемир'я порушено: терористи "ДНР" поранили бійця АТО на Донбасі

Гібридна армія Російської Федерації продовжила порушувати перемир'я в зоні проведення бойових дій на Донбасі, в результаті чого був поранений український військовий.

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир’я в районі АТО. Від початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських воїнів", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на донецькому напрямку терористи вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях в районі населеного пункту Піски.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. На луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками НЗФ дотримувався у повній мірі", - резюмували в штабі.

Як повідомляв "Обозреватель", командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, чим відрізняється нова операція від АТО на Донбасі.