"Діяти на випередження!" Україну закликали до радикальних кроків на Донбасі

Перемир'я, про яке домовляються з людьми, які не ухвалюють рішення, апріорі не може бути реалізовано.

Є два інші шляхи припинення обстрілів на Донбасі. Про них OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Не знаю, якою наївною людиною треба бути, щоб очікувати перемир'я від людей, які не ухвалюють рішення. З ким взагалі домовлялися про перемир'я? "Хлібне" перемир'я закінчилося, не розпочавшись", – констатував він.

За словами експерта, існує два шляхи припинення вогню на Донбасі: дипломатичний і силовий.

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Дипломатичний полягає в оголошенні Росії стороною конфлікту і декларації цього факту на міжнародному рівні. Силовий шлях не має на увазі наступу – тут ідеться про "контрбатарейну боротьбу і придушення вогневих точок противника", – пояснив Жданов.

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У цьому контексті він навів приклад Ізраїлю. Зокрема, експерт нагадав про те, що ця держава змінила порядок "відкриття вогню по терористах, що наближаються до кордону Ізраїлю". "Якщо раніше вони відкривали вогонь у відповідь, то тепер ухвалено рішення про дії на випередження. Тепер будь-який дурень, який біжить до огорожі ізраїльського кордону, розглядається як потенційна мішень, і солдат має повне право його пристрелити, поки він не добіг".

Говорячи про попереджувальні дії ЗСУ на Донбасі, експерт пояснив: "Це контрбатарейна боротьба і придушення вогневих точок противника. У нас є бойові безпілотники, у нас є артилерія, у нас є повітряна розвідка".

Разом із тим Жданов вказав на взаємозв'язок цих двох шляхів. "Будь-який дипломатичний шлях починається з підготовки до війни. Коли противник за столом переговорів буде чітко розуміти, що, якщо переговори закінчаться провалом, завтра буде проведена військова операція, тоді є шанс схилити його до компромісу".

"Треба розуміти стратегічну мету цієї війни: це не захоплення територій, не розповсюдження ідеї "русского міра". Це утримання України на політичній орбіті Кремля. Путін цим показує: тут моя вотчина, я тут господар", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" убили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на "хлібне" перемир'я. З цього приводу боєць ЗСУ, артилерист резерву Андрій Кобзар сказав: "Наші вороги хочуть нас знищити. Ми хочемо вижити. І ці два постулати дають не так уже й багато простору для компромісу".

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