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16 вересня • оновлено в 12:52
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/ Розслідування

Перемир'я не працює: командувач ООС заявив про зрив режиму тиші "Л/ДНР"

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Командувач Операції Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив про те, що російські окупанти абсолютно не дотримуються "хлібного" перемир'я. Деякий позитивний ефект воно мала тільки у перші дні після оголошення.

Про це він заявив під час зустрічі з новим міністром оборони України Андрієм Загороднюком і начальником Генерального штабу України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Загороднюк, Кравченко і Хомчак

Загороднюк, Кравченко і Хомчак

Facebook штабу ООС

"У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже удвічі. Однак уже у серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках – до двадцяти і більше. Загалом з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції понад півтисячі разів, з них вісімдесят – із забороненої Мінськими угодами зброї", – зазначив Кравченко.

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Також він додав, що численні факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокаційний характер і спроби викликати вогонь у відповідь.

"Їхня мета – завдати максимального ураження особовому складу підрозділів ООС і за будь-яку ціну викликати вогонь, щоб через проросійські ЗМІ звинуватити нас у недотриманні Мінських угод. Ми своє слово тримаємо", – наголосив командувач ОС.

Візит Загороднюка та Хомчака у зону ООС

Візит Загороднюка та Хомчака у зону ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, український воїн був поранений у результаті ворожого обстрілу ЗСУ на Донбасі 16 вересня. З початку доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Перемир'я на Донбасі
Особи
Андрій Загороднюк Руслан Хомчак Володимир Кравченко
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
круто, министр и начштаба узнали об этом СЕГОДНЯ со слов командующего ООС?
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