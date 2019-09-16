Перемир'я не працює: командувач ООС заявив про зрив режиму тиші "Л/ДНР"

Командувач Операції Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив про те, що російські окупанти абсолютно не дотримуються "хлібного" перемир'я. Деякий позитивний ефект воно мала тільки у перші дні після оголошення.
Про це він заявив під час зустрічі з новим міністром оборони України Андрієм Загороднюком і начальником Генерального штабу України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.
Загороднюк, Кравченко і Хомчак
Facebook штабу ООС
"У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже удвічі. Однак уже у серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках – до двадцяти і більше. Загалом з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції понад півтисячі разів, з них вісімдесят – із забороненої Мінськими угодами зброї", – зазначив Кравченко.
Також він додав, що численні факти порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ свідчать про їхній провокаційний характер і спроби викликати вогонь у відповідь.
"Їхня мета – завдати максимального ураження особовому складу підрозділів ООС і за будь-яку ціну викликати вогонь, щоб через проросійські ЗМІ звинуватити нас у недотриманні Мінських угод. Ми своє слово тримаємо", – наголосив командувач ОС.
Візит Загороднюка та Хомчака у зону ООС
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, український воїн був поранений у результаті ворожого обстрілу ЗСУ на Донбасі 16 вересня. З початку доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
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