Готові показати, хто тут господар: як ЗСУ підходять до припинення вогню на Донбасі

У зв'язку з введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі в бригадах ЗСУ з'явилися військові зі штабів, які будуть виконувати роль спостерігачів.

Якщо під час перемир'я хтось із командування зафіксує обстріл, то саме він повинен дати команду про вогонь у відповідь, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Ці люди будуть знаходитися не на тилових позиціях, а на передових, тих, де були найбільші обстріли", – зазначили журналісти.

Вони нагадали, що, починаючи з першої хвилини 27 липня, вогонь на лінії розмежування не повинні застосовувати ні російські найманці, ні українські військові.

Однак, зброю в українських захисників ніхто не відбирав. Солдати кажуть про те, що у них є і автомати, і кулемети, і боєприпаси. У разі нападу Збройні сили зможуть дати відсіч.

"Усе як було, так і залишиться. Яке озброєння, дозволене "Мінськом", хлопці мали біля себе – кулемети, автомати – воно все залишиться на своїх місцях. Режим припинення вогню, він несе корективи. Хлопці будуть готові показати противнику, хто тут господар", – сказав один із військових.

"Озброєння у нас не забирали, великокаліберні кулемети, боєприпаси є, в будь-який момент готові дати вогонь у відповідь", – додав український боєць.

Як писав OBOZREVATEL: