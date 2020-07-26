Готові показати, хто тут господар: як ЗСУ підходять до припинення вогню на Донбасі
Війна на Донбасі. Ілюстрація
У зв'язку з введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі в бригадах ЗСУ з'явилися військові зі штабів, які будуть виконувати роль спостерігачів.
Якщо під час перемир'я хтось із командування зафіксує обстріл, то саме він повинен дати команду про вогонь у відповідь, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Ці люди будуть знаходитися не на тилових позиціях, а на передових, тих, де були найбільші обстріли", – зазначили журналісти.
Вони нагадали, що, починаючи з першої хвилини 27 липня, вогонь на лінії розмежування не повинні застосовувати ні російські найманці, ні українські військові.
Однак, зброю в українських захисників ніхто не відбирав. Солдати кажуть про те, що у них є і автомати, і кулемети, і боєприпаси. У разі нападу Збройні сили зможуть дати відсіч.
"Усе як було, так і залишиться. Яке озброєння, дозволене "Мінськом", хлопці мали біля себе – кулемети, автомати – воно все залишиться на своїх місцях. Режим припинення вогню, він несе корективи. Хлопці будуть готові показати противнику, хто тут господар", – сказав один із військових.
"Озброєння у нас не забирали, великокаліберні кулемети, боєприпаси є, в будь-який момент готові дати вогонь у відповідь", – додав український боєць.
Як писав OBOZREVATEL:
22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що угода має бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки", що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.
Глава України додав, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.
Так звані Донецька і Луганська "народні республіки" заявили про готовність до переходу до повного безстрокового припинення вогню.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що в разі порушення домовленостей українські військові " будуть готові дати належну відсіч противнику".