Перемир'я на Донбасі: у штабі ООС відзвітували про ситуацію

У штабі ООС повідомили, що на Донбасі почав діяти наказ припинення вогню.

Відзначається, що даний наказ відповідає справжнім заходам, які були визначені тристоронньою контактною групою і вступили в силу з 00:00 годин 27 липня.

"Згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 26 липня 2020 року видано наказ командувача Об'єднаних сил про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", – відмічено в повідомленні.

Український офіцер Сергій Нещадим опублікував у Twitter втрати ворога за 26 липня.

"Втрати склали 10 осіб: "200"– 8 (6 – 11 омсп, вогнь у відповідь; 1 – 4 омсбр 2 АК, помер після поранення (ймовірно від 23.07); 1 – 1 омсбр 1 АК, самогубство). "300" – 2 (2 – 11 омсп, вогнь у відповідь). Втрати ОВТ: міномет – 1од. (100 омсбр 1АК, знищений)", – йдеться у інформації.

Нагадаємо, що 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода має бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки", що підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

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