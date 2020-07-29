Режим перемир'я на Донбасі: терористи вчергове відкрили вогонь
На Донбасі в середу, 29 липня, з боку терористів був зафіксований один постріл із підствольного гранатомета.
Про такі дані станом на 17:00 відзвітувала пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що втрат серед українських захисників немає.
Збройні формування РФ здійснили постріл поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл не був прицільним, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.
"Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, не було жодного загиблого або пораненого військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Як писав OBOZREVATEL:
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська одразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Україна інформує про зрив перемир'я терористами на Донбасі СММ ОБСЄ, а також своїх міжнародних партнерів.
28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші і здійснили обстріл позицій українських захисників.