Режим перемир'я на Донбасі: терористи вчергове відкрили вогонь

На Донбасі в середу, 29 липня, з боку терористів був зафіксований один постріл із підствольного гранатомета.

Про такі дані станом на 17:00 відзвітувала пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що втрат серед українських захисників немає.

Збройні формування РФ здійснили постріл поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл не був прицільним, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

"Від початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, не було жодного загиблого або пораненого військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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