Перемир'я на Донбасі: терористи двічі обстріляли позиції ЗСУ

Борис Бондар Розслідування 15:18, 30.07.2020 Оновлено: 15:36, 30.07.2020

З початку поточної доби, 30 липня, станом на 12:00 російські окупаційні війська на Донбасі здійснили два обстріли.

Про це сказано у зведенні пресслужби Міністерства оборони України. Поблизу Новотошківського противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік Оріхового окупанти застосували стрілецьке озброєння.

"З огляду на несистемний і провокаційний характер ворожих обстрілів, який не ніс загрози життю і здоров'ю наших захисників, українськими військовими вогонь у відповідь не відкривався", – сказано в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що бойових втрат в ЗСУ немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці за минулу добу, 29 липня, зробили один провокаційний постріл, порушивши режим припинення вогню.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Росіяни вже виправдовуються за брудні наміри, – Лукашенко про затримання вагнерівців

Турция отвязывается от России и берется за Карабах

Кабмин похоронил проект "Пакунок малюка"

Українців вразив пам'ятник кіборгам, що "зникає". Відео

Кримчан більше дратують росіяни, ніж українці: жителів півострова дорікнули "мостами" та "грошима"