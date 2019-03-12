Перемир'я на Донбасі: терористи "ДНР" пішли на підлий крок

У вівторок, 12 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі терористи "ДНР" черговий раз порушили перемир'я.
Як сказано в повідомленні прес-центру в Facebook, окупанти двічі використовували заборонену Мінськими угодами зброю, обстрілявши позиції ЗСУ:
з мінометів калібрів 120 і 82 мм в районі населеного пункту Павлопіль;
з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. У штабі ООС заявили, що ситуація на фронті знаходиться під контролем бійців ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі на міні підірвався автомобіль з українськими військовими, є постраждалі.
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