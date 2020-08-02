Перемир'я на Донбасі порушили вже понад 200 разів, – ОБСЄ

За час перемир’я на Донбасі, яке розпочалося 27 липня, спостерігачі ОБСЄ нарахували вже понад дві сотні порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, до вечора 31 липня було зафіксовано 225 таких випадків. Такі дані наводяться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 1 серпня.

Фахівці також нагадали про перший випадок травмування мирного жителя – осколкове поранення отримав чоловік із підконтрольної українському уряду Мар'їнки Донецької області.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення. Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування, а також функціонування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, в ОБСЄ нарікають, що "спостерігачі досі мають справу з обмеженнями свободи пересування", зокрема, на блокпості поблизу непідконтрольної уряду Оленівки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації 1 серпня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок дій ворога поранення отримали двоє українських воїнів.