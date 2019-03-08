Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил терористи пішли на провокації, не дивлячись на режим припинення вогню.

Про це розповів речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

"З початку поточної доби за станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. З 10:20 в районі Кримського за напрямку окупованої Сентянівки ворог вів нетривалий обстріл зі стрілецької зброї. Бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає", – уточнив Гуцуляк.

Більш того, прес-центр штабу ООС передає, що 7 березня спостерігачі СЦКК зафіксували обстріл міста Щастя в Луганській області.

"На місці обстрілу групою виявлено пошкодження фасадної стіни житлового будинку. Руйнування інженерних комунікацій будинку не виявлено. Обстріл стався 6 березня о 08:30 ранку, коли на вулиці було людно. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Мешканець будинку, який потрапив під обстріл розповів, що його дружина близько 8:30 почула сильний удар у фасадну стіну, яка виходить на лінію розмежування сторін. Вона виявила пошкодження і звернулася до міського відділу поліції.

"Українська сторона СЦКК засуджує дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо обстрілів населених пунктів, що становить загрозу життю та здоров'ю цивільного населення. Активні провокаційні бойові дії окупантів є чітким підтвердженням ігнорування ними Мінських домовленостей та небажанням дотримуватись режиму припинення вогню, що в подальшому сприятиме загостренню конфлікту", – уточнили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемир'я оголосили в зоні ООС 8 березня. Однак гарантувати притримання припинення вогню терористи не змогли, так як не було на засіданні представника РФ Бориса Гризлова.

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