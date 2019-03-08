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Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару

19.8тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил терористи пішли на провокації, не дивлячись на режим припинення вогню.

Про це розповів речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

"З початку поточної доби за станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. З 10:20 в районі Кримського за напрямку окупованої Сентянівки ворог вів нетривалий обстріл зі стрілецької зброї. Бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає", – уточнив Гуцуляк.

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Більш того, прес-центр штабу ООС передає, що 7 березня спостерігачі СЦКК зафіксували обстріл міста Щастя в Луганській області.

"На місці обстрілу групою виявлено пошкодження фасадної стіни житлового будинку. Руйнування інженерних комунікацій будинку не виявлено. Обстріл стався 6 березня о 08:30 ранку, коли на вулиці було людно. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару

Мешканець будинку, який потрапив під обстріл розповів, що його дружина близько 8:30 почула сильний удар у фасадну стіну, яка виходить на лінію розмежування сторін. Вона виявила пошкодження і звернулася до міського відділу поліції.

"Українська сторона СЦКК засуджує дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо обстрілів населених пунктів, що становить загрозу життю та здоров'ю цивільного населення. Активні провокаційні бойові дії окупантів є чітким підтвердженням ігнорування ними Мінських домовленостей та небажанням дотримуватись режиму припинення вогню, що в подальшому сприятиме загостренню конфлікту", – уточнили в ООС.

Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару

Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару
Перемир'я на Донбасі: "Л/ДНР" завдали підступного удару

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемир'я оголосили в зоні ООС 8 березня. Однак гарантувати притримання припинення вогню терористи не змогли, так як не було на засіданні представника РФ Бориса Гризлова.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони УкраїниООСтерористи "ДНР"
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Бла бла бла. А тем временем получив адекватный ответ сепарье прикопало еше парочку мокшей))) За даними розвідки 7 березня, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
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2
Тинин Алексей
Тинин Алексей
Я вообще тащусь от Армии которая пользуется снимками Гугла))))) Вы хоть понимаете нищие хохлы свою ущербность???)))))))))))))) Спутниковые снимки обновляются не часто. ... Существует база обновлений спутниковых изображений всей земли, которая обновляется каждые две недели... Выходит хохлы раз в две недели знают где шахтёры тусят))))))))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тинин Алексей, У хохлов свои спутники есть, увидели же они как то смещение крымского моста на несколько миллиметров))))))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Тинин Алексей, соси йух безмозглый обблеванный кацапездол.
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Джейн Содат
Джейн Содат
Подлые терористы! Не останутся безнаказанными!
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