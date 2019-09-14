Перемир'я? "Л/ДНР" вбили воїна ЗСУ на Донбасі

У п'ятницю, 13 вересня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі знову загинув воїн Збройних сил України.
Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.
На місці трагедії з метою з'ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗСУ та командування військової частини. Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
Загинув воїн ЗСУ
"РБК-Україна"
Як повідомляв OBOZREVATEL 13 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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