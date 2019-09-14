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14 вересня • оновлено в 11:45
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/ Розслідування

Перемир'я? "Л/ДНР" вбили воїна ЗСУ на Донбасі

1.2т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 13 вересня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі знову загинув воїн Збройних сил України.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, захисник отримав несумісне з життям поранення при виконанні бойового завдання.

На місці трагедії з метою з'ясування обставин працює робоча група військової служби правопорядку ЗСУ та командування військової частини. Командування Об'єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Загинув воїн ЗСУ

Загинув воїн ЗСУ

"РБК-Україна"

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Як повідомляв OBOZREVATEL 13 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті під час виконання бойових завдань вісім військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Дудко Олег
Дудко Олег
Перемирие? Атака айдаровской дрг и убийство ополченцев не в счёт. А нас теперь за шо?
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Перемирие?погибший выполнял боевую задачу,значит не смотря на перемирие шел убивать,но получил мощную ответку от защитников Доннбасса.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А не надо было ставить и выполнять "боевые задачи". Почему-то западенцы решили, что они главные в этой стране и Донбасс будет им подчиняться. Хрен вам!
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