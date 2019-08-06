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"Перемир’я кажете?" У Станиці Луганській терористи пішли на нову підлість

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На окупованому Донбасі терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод щодо розведення сил у Станиці Луганській (Луганська область). Вони використали ситуцію, аби провести розвідку на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив журналіст Роман Бурко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, найманці "ЛНР" продовжують перебувати на блокпосту біля мосту, хоча той мав бути демонтований (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця новини).

"На блокпосту постійно чатують терористи, пов’язавши собі сині стрічки, мімікрувавши під "СЦКК" (Спільний центр із контролю та координації, утворений 2014 року Україною і Росією. – Ред.). Також терористи використовують цю ситуацію, щоб проводити розвідку зі сторони, підконтрольній території України", – пояснив Бурко.

Терорист

Терорист

Facebook Романа Бурка

Він відзначив, що найманці перевдягалися у цивільний одяг або відправляли лояльних до них сепаратистів, які "нишпорили" під виглядом "волонтерів", які надають допомогу місцевим мешканцям.

За його словами, також через міст на підконтрольну Україні територію нелегально "забігають" російські журналісти, не проходячи жодного українського паспортного контролю.

"Це грубо порушує українське законодавство. Тихим сапом лінію розмежування промацують і протискають вглиб української території, і все виглядає так, що скоро міст і плацдарм за ним буде вже контролюватися бойовиками, тому вони і не прибирають свій блокпост", – додав журналіст.

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Пізніше Бурко опублікував ще один допис і додав, що у вівторок, 6 серпня, ситуація на мості у Станиці Луганській погіршилась.

"Представник терористів "ЛНР" Владислав Дейнего нахабно перейшов ділянку мосту, хамив українським представникам, демонструючи, ніби він тут хозяїн. Ніхто його не заарештував, перемир'я кажете?" – обурився журналіст і нагадав про убитих в цей же день чотирьох українських військових.

Терорист

Терорист

Facebook Романа Бурка

Терористи

Терористи

Facebook Романа Бурка

Люди, які допомагають терористам

Люди, які допомагають терористам

Facebook Романа Бурка

Люди, які допомагають терористам

Люди, які допомагають терористам

Facebook Романа Бурка

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Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
вопрос: среди служащих всу есть те у кого дом за линией фронта? или их дома все у них за спиной? глядя из окопа в сторону врага хоть кто то видит собственный дом? если есть то много таких? 1% 10% 50% 90%
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Вже начасі давати відсіч. Але ж із таким Презіком...
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че люди помогают сепаратистам? их российские наёмники силой заставили? или купили? сидит чувак у себя дома и вдруг идет помогать сепарам. откуда это вдруг?
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