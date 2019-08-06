"Перемир’я кажете?" У Станиці Луганській терористи пішли на нову підлість

На окупованому Донбасі терористи не прибрали блокпост і не виконали частину Мінських угод щодо розведення сил у Станиці Луганській (Луганська область). Вони використали ситуцію, аби провести розвідку на підконтрольній Україні території.

Про це повідомив журналіст Роман Бурко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, найманці "ЛНР" продовжують перебувати на блокпосту біля мосту, хоча той мав бути демонтований (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця новини).

"На блокпосту постійно чатують терористи, пов’язавши собі сині стрічки, мімікрувавши під "СЦКК" (Спільний центр із контролю та координації, утворений 2014 року Україною і Росією. – Ред.). Також терористи використовують цю ситуацію, щоб проводити розвідку зі сторони, підконтрольній території України", – пояснив Бурко.

Терорист Facebook Романа Бурка

Він відзначив, що найманці перевдягалися у цивільний одяг або відправляли лояльних до них сепаратистів, які "нишпорили" під виглядом "волонтерів", які надають допомогу місцевим мешканцям.

За його словами, також через міст на підконтрольну Україні територію нелегально "забігають" російські журналісти, не проходячи жодного українського паспортного контролю.

"Це грубо порушує українське законодавство. Тихим сапом лінію розмежування промацують і протискають вглиб української території, і все виглядає так, що скоро міст і плацдарм за ним буде вже контролюватися бойовиками, тому вони і не прибирають свій блокпост", – додав журналіст.

Пізніше Бурко опублікував ще один допис і додав, що у вівторок, 6 серпня, ситуація на мості у Станиці Луганській погіршилась.

"Представник терористів "ЛНР" Владислав Дейнего нахабно перейшов ділянку мосту, хамив українським представникам, демонструючи, ніби він тут хозяїн. Ніхто його не заарештував, перемир'я кажете?" – обурився журналіст і нагадав про убитих в цей же день чотирьох українських військових.

Терорист Facebook Романа Бурка

Терористи Facebook Романа Бурка

Люди, які допомагають терористам Facebook Романа Бурка

Люди, які допомагають терористам Facebook Романа Бурка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт моста можливий тільки після того, як окупанти відведуть свої війська.

У середу, 24 липня, терористи "ЛНР" не допустили фахівців з українського боку для обстеження зруйнованого моста в смт Станиця Луганська.

Пізніше у зоні розведення сил біля КПВВ Станиця Луганська був помічений блокпост терористів "ЛНР", який суперечить Мінським угодам.

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