Переломи черепа та легені — у решето: подробиці страшної ДТП із "новою Зайцевою" на Закарпатті

Студентку Яну Кострабу, яка в Ужгороді на величезній швидкості вилетіла на зустрічну смугу на Porsche і врізалася у Ford, взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

На суді вона попросила вибачення, запевняючи, що страшна ДТП — нещасний випадок.

Тим часом потерпілий через дівчину Олександр Костюк перебуває у вкрай важкому стані. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Кілька разів намагалася отримати права

21-річна студентка УжНУ опинилася за кермом дорогого Porsche без прав. Очевидці стверджують, що документів поліції вона не пред'явила, посилаючись на те, що зараз приїде її хлопець, який усе вирішить.

На місці ДТП. Все, що залишилося від Ford pershij.com.ua

Porsche постраждав не так сильно pershij.com.ua

Як заявив один зі знайомих дівчини, Костраба не раз намагалася скласти іспити і отримати водійські права, але оскільки з неї нібито вимагали хабар, зробити цього вона не змогла.

Яна Костраба Instagram Яни Костраби

Яна Костраба навчається в університеті на факультеті міжнародних відносин, вона майбутній економіст. Її батько, В'ячеслав Костраба, живе в Італії. Він у соцмережах вибачився за поведінку дочки. Однак із сім'єю він не живе. І, як повідомив OBOZREVATEL, з мамою Яни не спілкується.

Коли ми запитали його про те, чи знає він щось про цю аварію, В'ячеслав відповів, що не в курсі. "Але постраждалим ми допомагатимемо", — запевнив він.

Що цікаво, Яна була за кермом не свого авто. Porsche належить колишньому працівнику міліції Василю Корсаку. Стосовно нього також розпочате досудове розслідування. Йому інкримінують допуск до керування особи, яка не має відповідного права.

Корсак приїздив і на місце ДТП. Які у нього стосунки з Яною, батько дівчини відповідати не захотів. "Я в особисте життя своїх дітей не лізу", — сказав він.

Василь Корсак Instagram Василя Корсака

"Це нещасний випадок"

Одна зі знайомих Яни вважає, що про неї говорять неправду. "Всі побачили гарну дівчину на дорогій машині і негайно оголосили її мажоркою, облили брудом і зненавиділи. Навіть цей тест на алкоголь, який виявився негативним. Всі відразу в один голос почали кричати, що він куплений. Хоча Яна не п'є, і категорично проти наркотичних речовин", — заявила нам дівчина.

Яна Костраба Instagram Яни Костраби

Яна Костраба Instagram Яни Костраби

Батько Яни також стверджує, що його дочка росла нормальною, гарною дитиною.

"Я з дитинства привчав її до спорту, вона росла нормальною, зразковою дитиною, без шкідливих звичок. Те, що трапилося, це нещасний випадок", — впевнений батько студентки.

Загроза життю існує

Потерпілий 32-річний Олександр Костюк перебуває у важкому стані в Ужгородській міській лікарні. У нього переломи черепа, забої мозку і внутрішніх органів, численні переломи рук, ніг і ребер, як повідомила його дружина Юлія, "легені — у решето". Також жінка розповіла, що він реагує на її голос.

Потерпілий Олександр Костюк Скрін відео

У вівторок, 18 червня, на своїй сторінці у Facebook Юлія написала, що чоловікові терміново потрібна трахеостоматична трубка. Як не дивно, її не виявилося у лікарні в Ужгороді.

Самі лікарі кажуть, що стан Олександра дуже важкий, загроза його життю ще зберігається, але він бореться.

Олександр і Юлія Facebook Юлії Костюк

Дружина потерпілого працює головним спеціалістом у фінансовому відділі Ужгородської РДА. А Олександр володіє компанією, яка постачає на Закарпаття угорські та німецькі продукти харчування. У них є маленька дочка Марія.

Олександр і Юлія з донькою Facebook Юлії Костюк

Після суду в Ужгороді Юлія сказала, що задоволена ухваленим рішенням — відправити винуватицю аварії на два місяці під варту без внесення застави. Також вона повідомила, що не бажає зла Кострабі, оскільки студентка сама на себе накликала біду.

Яна Костраба у суді Скрін з відео

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 КК України. Якщо вина студентки буде доведена, то їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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