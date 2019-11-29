Переламав кістки й "забив" на дітей: ще один "слуга народу" виявився злочинцем. Документи

"Слуга народу" – рекордсмен зі скандалів та кримінальників в українській політиці. Партія при владі всього три місяці, а ЗМІ практично щодня пишуть про чергову пригоду.

Цього разу йтиметься про народного депутата Андрія Богданця – злісного неплатника аліментів, а також фігуранта двох кримінальних справ. Вивчаючи його біографію, запитуєш себе – а чи був реальний відбір кандидатів до "Слуги народу", чи людей брали з вулиці, за гроші й через знайомства?

Деталі невідомої біографії нового "слуги" – у розслідуванні OBOZREVATEL.

Зупинив на вулиці й жорстоко побив

Коротка довідка: Андрій Богданець, 1983 року народження. Народний депутат від СН по 163 мажоритарному округу (Тернопільська область), член аграрного комітету. Працював заступником Генерального директора "Птахофабрика Тернопільська". Служив у АТО.

У листопаді 2014-го Андрій Богданець зупинив посеред вулиці водія, вивів його із машини й побив. Хлопець від отриманого удару кулаком по обличчю впав на землю, а майбутній нардеп просто залишив свою жертву. Трапилося це в Тернополі, де на той час працював сам Богданець.

В Україні щорічно внаслідок подібних травм голови помирають невинні люди. Наприклад, у квітні 2019 року в торговому центрі Києва скандал між двома покупцями завершився вбивством. Удару кулаком по голові вистачило для того, щоб позбавити життя дорослого чоловіка. Схожа ситуація трапилася в столиці й у 2017 році. Тоді виник конфлікт через паління в недозволеному місці. Обурений перехожий ударив курця по голові, і той помер. А в січні цього року від одного удару загинув 26-річний співробітник держохорони, який також став жертвою випадкового інциденту на вулиці.

Трагедією могло закінчитися й хуліганство Богданця. У рішенні суду йдеться: злочинець просто хотів показати свою "винятковість". Мовляв, він може легко зупинити, побити, і йому за це нічого не буде.

"З умислом на вчинення хуліганських дій, з метою показати свою винятковість і розбещеність, пов'язану з неповагою до особистості й людської гідності, грубо порушуючи громадський порядок із мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилося в зневажливому ставленні до громадському порядку", – з часткою канцеляризму йдеться у вироку суду.

Сам Андрій Богданець вину визнав. Найімовірніше, щоб отримати м'якше покарання. Говорити про каяття не доводиться, але про це пізніше. Жертва майбутнього політика отримала настільки серйозне пошкодження, що довелося вирушити на операційний стіл.

Андрій Богданець vybory.te.ua

"Були завдані тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, переламів лівої виличної кістки, передньої та зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи з крововиливом у її порожнину, і виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клино-виличного шва", – йдеться у вироку.

Богданець же в суді згадав про двох дітей і службу в АТО. Це й допомогло йому ухилитися від реального покарання і отримати два роки обмеження волі з одним роком випробувального терміну (тобто умовне ув'язнення, до в'язниці він не потрапив).

Постає цілком логічне запитання: чи виправдовує служба в АТО жорстокий злочин, чи ж навпаки – дискредитує сотні тисяч ветеранів, які повернулися з війни законослухняними громадянами і не почали нападати на випадкових перехожих?

Зі службою не все так просто. Як стверджує народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук, Богданець був в АТО лише 37 днів – з 13 березня до 20 квітня 2015 року. І служив він не на передовій під вогнем російських військ, а в тилу, на базі батальйону "СІЧ".

До речі, про дітей. Богданець, імовірно, згадував про них нечасто, хоча в суді вони й допомогли йому не потрапити за ґрати. Його дружина Марина двічі писала заяву, щоб майбутній парламентар виявив ласку сплатити аліменти. Відповідні документи залишилися і на порталі судової влади.

Богданець не платив аліменти

Зазначимо, що на свою виборчу кампанію народний обранець витратив власні 300 тисяч гривень. А ось на дітей йому грошей шкода. З тим фактом, що політик не звик платити за рахунками, свідчить і запис про нього в реєстрі боржників. Він не платить штраф за порушення безпеки дорожнього руху.

Богданець витратив 300 тисяч

Фактично, нардеп Богданець всього за кілька років потрапив у три епізоди: побив невинну людину, не платив аліменти своїм же дітям, створив небезпечну ситуацію на дорозі й відмовився виплачувати штраф. Але в жодному з цих епізодів нічого страшного сам політик не бачить.

Наприклад, так він написав про побиття невідомого йому чоловіка: "Після інциденту я вину свою визнав, оплатив лікування. Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров'ям після тієї нашої зустрічі".

У підсумку вимальовується цікава картинка: Богданець напав на випадкового водія, одним ударом відправив його на операційний стіл із серйозними травмами (а міг і зовсім вбити!), заплатив гроші, рік звітував перед правоохоронцями про своє пересування і вже через кілька років пішов писати закони. Тобто сьогодні ти злісний неплатник податків з "криміналкою", а завтра спокійно вирішуєш долю простого народу. Про таких "порядних і чесних" людей казав Зеленський?

До речі, кошти Богданець справди виплатив. Але тільки за рішенням суду. Операцію, кілька місяців реабілітації, головні болі оцінили всього в 6 тисяч гривень.

Показово: як не порушувати закон, пригнічувати агресію й піклуватися про те, чим харчуються і за чий кошт живуть власні діти, чинний нардеп, імовірно, не знає. А ось як керувати державою, за якими законами жити всій країні – це будь ласка.

"Слуги народу" хвалилися, що взяли в партію представників усіх верств населення. І професорів, і фотографів, і блогерів, і навіть робітників. Але забули водночас згадати, що в їхні ряди потрапили ґвалтівники, хулігани, любителі повій і неплатники аліментів. Який же приклад вони подають своєму електорату? І чи знали українці, за кого голосували? Чи просто повірили, що "Зеленському видніше"?

Набрали ґвалтівників, хуліганів і "рішал": як провалилася "Слуга народу"

Це не перший скандал у партії Володимира Зеленського. Водночас і сам президент, і його політсила намагаються зам'яти будь-які конфлікти, боячись покарати найближче оточення.

Невже боротьба за справедливість полягає лише в показових шоу і жаргонних фразах "Вийди, розбійніку!"? А де ж реальна боротьба з корупцією і "рішаловом"? Де по-справжньому нові обличчя, професіонали, які прагнуть зробити Україну кращою?

Зеленський і Богданець

А тепер зверніть увагу. Ось такий приклад показують "слуги народу" молодим українцям:

Першим "зашкварився" нардеп В'ячеслав Медяник. Прямо під час засідання парламенту "слуга" листувався в месенджері з якимось співрозмовником, якому обіцяв вирішити питання щодо заводу "Океан" (суднобудівне підприємство в Миколаєві) із заступником Генпрокурора Віктором Тріпаком.

Цілу ОЗГ створив ексактор "Кварталу 95", а нині "слуга народу" Юрій Корявченков (Юзік). У ЗМІ потрапила розмова депутата і ще п'яти колег із дніпропетровською поліцією. Вони вимагали від силовиків: щомісячний хабар розміром 600 тисяч доларів, особистий контроль гучних кримінальних справ, частку в гральному бізнесі. Незважаючи на те, що це кричущий випадок безкарності, ні Офіс президента, ні "Слуга народу" практично ніяк не відреагували на ОЗГ "Юзіка".

Нардеп-ґвалтівник Роман Іванісов. У ЗМІ з'явилася інформація, що "слуга народу" з Рівненської області в середині 90-х сидів у в'язниці за згвалтування. Сам нардеп інформацію спростовував, а Генпрокурору Руслану Рябошапці після дзвінка глави ОП Андрія Богдана довелося навіть злочинно "відбілювати" депутата. Все б нічого, але незабаром з'явилися деталі злочину – виявилося, що Іванісов із групою друзів зґвалтував 25-річну дівчину, а потім просто залишив її помирати в полі. У самій в'язниці нардепа встигли "опустити ув'язнені", але завдяки впливовому батькові він відсидів лише пів року. Особисто помилував злочинця тодішній президент Леонід Кучма.

Розбурхав країну і нардеп Богдан Яременко. Під час голосувань він переписувався з кількома жінками, а якоїсь миті й зовсім почав замовляти повію. Після публікації аморальних листувань у ЗМІ, Яременко навіть не вибачився, а кинувся погрожувати журналістам кримінальними справами.

З фракції виключили депутатку Анну Скороход. Самі ж "слуги" звинуватили її чоловіка Олексія Алякіна в роботі на російські спецслужби. Нібито він і його дружина-нардепка пропонували гроші членам комітету з питань енергетики за неголосування законопроєкту про приватизацію газотранспортної системи. Як писав OBOZREVATEL, сам Олексій Алякін пов'язаний із одіозним олігархом Павлом Фуксом.

Запам'яталися парламентарі від "Слуги" і секс-скандалами. Так, Олена Криворучкіна спіймалася на інтимному листуванні з "коханим" просто в Раді, а депутат Анатолій Остапенко під час засідань прямо вів інтимне листування з чоловіком.

Терміни "слуга народу" і "скандал" стали практично синонімами. Через злочинне і байдуже ставлення до підбору кадрів до партії влади, глава держави вже поплатився падінням рейтингу.

Володимире Олександровичу, що мають зробити "слуги народу", щоб ви нарешті продемонстрували свою позицію – вдарили кулаком по столу й публічно відреагували на свавілля у вашій політсилі? Як показує практика, публічна критика й осуд завдають шкоди більше, ніж місяці нудних і затягнутих судових розглядів.

А поки скидається на те, що для успішного та квітучого життя достатньо потрапити до когорти обраних 450 "слуг народу". І неважливо, ґвалтівник ти чи кримінальник. Партія влади дасть притулок тобі завжди.

І це тільки початок роботи Ради. Скільки ще ґвалтівників, хуліганів, злодіїв та вбивць потрапило в ряди монобільшості – велике питання. А ще більше питання: чи виключать оскандалився нардепа Богданця з фракції. Або ж президентська фракція готова розділити його репутацію.

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