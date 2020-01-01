Переламаний череп і обпалене обличчя: з українцем у новий рік трапилася страшна НП

У Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року.

В результаті його доставили до реанімаційного відділення обласної лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСЧС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що у 40-річного жителя села Миколаївка Ємільчинського району діагностували переломи черепа й кістки правого ока, а також опіки обличчя.

На Житомирщині чоловік постраждав у результаті вибуху салюту

"Як з'ясувалося, напередодні, під час святкування новорічного вечора в сільському клубі чоловік запалив салют, від чого той різко вибухнув. Очевидці події одразу ж викликали медиків, які госпіталізували травмованого до медзакладу", – йдеться в повідомленні.

Водночас користувачі соцмережі висловили обурення ситуації, заявивши, що всьому виною безкарність тих, хто самовільно запускає петарди й феєрверки.

Зі свого боку представники МВС пояснили, чому не карають людей, які користуються піротехнікою. За словами правоохоронців, відповідне рішення про заборону піротехніки ухвалюють міські або сільські ради, кожен окремо.

"Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги. Однак відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися", – зауважили в Міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирській трасі в ніч на 24 грудня трапилася масштабна ДТП, в якій постраждали три людини.

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