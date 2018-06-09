Перекидання військових літаків США в Україну: що про це відомо

Генеральний штаб України підтвердив інформацію про перекидання п'яти літаків-паливозаправників КС-135 Stratotanker американських повітряних сил до Львова.

"Дійсно, на території міжнародного аеропорту "Львів" імені Данили Галицького з 1 по 17 червня тимчасово базується 5 літаків-паливозаправників Повітряних сил ЗС США, які здійснюватимуть заправку в повітрі літаків країн-учасниць навчання "Saber Strike-2018", яке проходять на території і в повітряному просторі Республіки Польща", - розповів начальник управління зі зв'язків з громадськістю ВСУ Богдан Сеник, передає "Українська правда".

За його словами, літаки "безпосередньо участі в навчаннях не приймають". Однак, вони є частиною для логістичного забезпечення ходу даних навчань.

"Ці навчання проводять з 2010 року. У 2018 році в навчаннях беруть участь понад 18 тисяч військовослужбовців з 19 країн-членів альянсу і союзників. Україна в них не бере. Ми тільки приймаємо літаки, які також не беруть участі в навчаннях. Вони є частиною логістичного забезпечення", - підкреслив Сеник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літаки було перекинуто в Україну з авіабаз RAF Mildenhall (Великобританія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі з метою підвищити безпеку європейських союзників.