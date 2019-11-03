Перекидали військових і бойову техніку: знайдені прямі докази анексії Криму Росією

"Український кіберальянс" (УКА) отримав доступ до унікальних даних, які можуть допомогти суттєво доповнити список учасників анексії Криму, яка почалася майже шість років тому.

InformNapalm спробував перевірити дані за допомогою розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) і представив результати своєї роботи.

За даними розслідування, цієї інформації достатньо для того, щоб керівництво Росії й учасники захоплення Криму були покарані.

Знайдено прямі докази анексії Криму Росією

Волонтерам вдалося отримати текстові документи УКА, вилучені з пошти начальника продовольчої служби тилу військової частини №27777 Південного військового округу РФ Олександра Олександровича Попова.

Олександр Попов InformNapalm

Обидва документи стосуються цілком безневинної теми – забезпечення харчування військовослужбовців. Та все не так просто.

Перший документ оформлений 6 березня 2014 року. Це – виписка з наказу №48 військової частини №27777, в якій мовиться:

"Нижченазваних військовослужбовців батальйону спеціального призначення вважати з 7 березня 2014 року такими, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 11 діб з 7 по 17 березня".

Далі йде перелік 202 військовослужбовців. Другий документ — також виписка з наказу по військовій частині №27777 під номером 53. Оформлена вона 14 березня 2014 року:

"Нижченазваним військовослужбовцям військової частини №27777, 63354, 29202, що відбули для виконання бойового завдання, видати сухий пайок терміном на 3 доби з 16 березня по 18 березня 2014 року".

Далі йде перелік з 891 прізвища. Виникає природне запитання: яке бойове завдання збираються виконувати майже 1100 осіб, 202 з яких входять до складу батальйону спецпризначення? Росія ж наче ні з ким не воювала у березні 2014 року – принаймні так стверджувало керівництво країни.

Важливо! Обидва інтервали прекрасно вкладаються в дати проведення операції захоплення Криму. Логічно припустити, що люди в обох списках насправді брали участь у воєнній агресії проти України.

Опрацювавши список з 1097 осіб, волонтери зробили таблицю з можливістю сортування і пошуку по всіх військовослужбовців з обох списків. Туди була внесена вся найбільш значуща інформація по кожному з них.

Фото та відеодокази анексії Криму Росією

Волонтери знайшли багато нового про участь 18 ОМСБр в окупації українського Криму. По-перше, судячи з фотографій, військовослужбовців перекидали в Крим відразу кількома шляхами.

Найбільше світлин було зроблено на цивільному автомобільному поромі "Микола Аксененко".

Фото з порому "Микола Аксененко" InformNapalm

Фото з порому "Микола Аксененко" InformNapalm

Хоч більшість фото були завантажені пізніше інтервалу 20.02 – 20.03, важливо звернути увагу на такі деталі:

► військовослужбовці одягнені в нестатутну форму без знаків розрізнення;

► на багатьох фото військові тримають у руках автоматичну зброю;

► фотографії одного й того самого порому є в профілях цілої групи військовослужбовців, до того ж на кількох фотографіях групи військовиків;

► військові тепло вдягнені, більшість у шапках, що виключає можливість зйомки влітку.

Потім пішли масово фото російських окупантів вже безпосередньо з Криму. А тепер найцікавіше: 13 березня 2014 року на YouTube з'явилося відео з подіями 12 березня. На ньому знято колону бойової техніки, що рухається приблизно о 5:00 трасою Керч – Феодосія.

У цій колоні можна знову побачити БТР-82А. Це цікаве тим, що БТР-82А — глибока російська модернізація БТР-80. Модель почали постачати в частини російської армії з 2011 року.

Збройні сили України таку техніку в Росії не купляли, в Україні немає таких зразків. Це прямий доказ того, що Москва перекидала в Крим не тільки особовий склад, а й військову техніку.

Якщо переглянути відео у сповільненому режимі й уважно придивитися, можна побачити, що номери на техніці зафарбовані.

Таким прикладом волонтерської співпраці для нашого ворога було нанесено доволі потужний удар.

Тому волонтери наголошують, що треба пам'ятати: в Придністров'ї в росіян були "добровольці-козаки", у Чечні – "єльцинські солдати", у Грузії – "миротворці", в Криму – "вежливые люди", а на Донбасі – "зелені чоловічки".

"Спільне у них одне – безликість. Оскільки за цими термінами вони просто ховають військових злочинців. А от коли ми їх показуємо світу з іменами, прізвіщами, військовими посадами та званнями – вони починають боятись. Оскільки ці злочини – без терміну давності. За них їм таки прийдеться нести покарання, і ми маємо надію, що це буде доволі скоро", – резюмували волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Запольський розповів про ворожнечу між українцями і росіянами. За його словами, чим більше пропаганда в обох країнах працює на зіткнення, тим ближче люди стають один до одного.

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