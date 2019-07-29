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Перейшов на бік України: екстерорист "ДНР" злив сенсаційні секрети окупантів

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Ексспівробітник "прокуратури ДНР" Сергій Лук'яненко вирішив скористатися програмою співпраці з СБУ і перейшов на бік України.

Чоловік розкрив резонансні факти про злочини російських окупантів на Донбасі програмі "Факти тижня" на ICTV. Фрагмент його зізнань опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, Лук'яненко, який за кілька місяців до своєї втечі на мирну територію України став подвійним агентом, розповів, що управлінням внутрішньої безпеки "ДНР" завідував росіянин. У 2014 році він навіть керував захопленням прокуратури Донецька.

Екстерорист "ДНР" Сергій Лук'яненко

Екстерорист "ДНР" Сергій Лук'яненко

Скріншот відео

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"Це – кадровий російський офіцер Щедрина Дмитро Васильович, звання генерал-майор", – уточнив він.

Також Лук'яненко пролив світло на долю 10 українських військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими. За його словами, насправді вони живі і знаходяться на гауптвахті 08816. Більш того, українські захисники намагалися організувати втечу, але їм це не вдалося. Зараз їх охороняє посилений конвой.

Окупант Дмитро Щедрина

Окупант Дмитро Щедрина

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сторону України перейшла колишній командир танкового екіпажу "ДНР" Світлана Дрюк (позивний "Вітерець"). Вона почала співпрацювати з українською контррозвідкою і розкрила план сценарію, який Росія може застосувати в разі масштабного наступу на Україну.

Світлану називали символом "Новоросії". Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНР Служба безпеки України
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сейчас много тварей будут каяться чтобы выпросить помилование. Все эти двойные тройные агенты на самом деле просто трусы желающие выжить любой ценой
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Serov Oleg
Serov Oleg
Валевич Борис, расстреляйте эту гниду..
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