Жириновський, як Сталін: в Україні пояснили, в чому провал ідеї "Криму-Тавриди"

Перейменування анексованого Криму не зможе замести сліди перед міжнародними судами чи наблизити захоплену територію до Російської Федерації. Півострів юридично належить Україні і це визнає вся міжнародна спільнота.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи пропозицію скандального російського політика, лідера ЛДПР Володимира Жириновського про перейменування Криму на "Таврійську область".

"Після перейменування Крим не з`єднається із суходолом з Росією, його не наблизять десь до Краснодара чи Ростова, не зрушать з місця, рух тектонічних плит не відбудеться… Крим є Крим. Статус не зміниться. Є факт анексії території, яка входить в Україну саме як Автономна Республіка Крим і крапка. Перейменування ні на що не вплине. Якщо вони назвуть його Тавридою чи якось іще, подивившись на давногрецькі часи, то це нічого не дасть. Це територія, яка сьогодні належить Україні, що визнає вся міжнародна спільнота", – сказав Мусієнко.

Відома кремлівська тактика з переселення росіян на територію України, – це продовження політики сталінізму, переконаний експерт. Він додав, що РФ багато чого запозичує із радянських часів.

"У них просто криза ідей. Вони нічого не можуть запропонувати і користуються зараз старими тактиками з підручників СРСР. У свій час це робив Сталін. Багато етнічних росіян переселяли на територію України, – це факт, який мав дійсність. Українців так само вивозили у Сибір працювати, – ось звідки ми кажемо зараз, що сибіряки українці. Росія зараз просто заселяє людей з інших регіонів, щоб зробити національний склад такий, який по-іншому альтернативи бачити не буде", – сказав Мусієнко.

Після звільнення Криму Україна не буде звідти нікого виселяти, пояснив експерт. Він зазначив, що українське законодавство має інші інструменти зацікавлення людей, що жити тут краще, ніж у Росії.

"Переміщення населення заборонене міжнародним правом, за це передбачена відповідальність. Україна не може робити будь-які відселення. Ми цього ніколи не робили. Взагалі Україна одна із держав на пост-радянському просторі, яка має найбільш лояльне законодавство. Ми у плані свобод і демократії цікавіші, ніж Росія", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми РФ Володимир Жириновський заявив, що Росія повинна бути унітарною державою, а всі республіки – областями. Зокрема, прозвучала пропозиція перейменувати Крим на Таврійську область.

Раніше подібне звучало і від глави національно-культурної автономії греків анексованого Криму Івана Шонуса. Він пропонував назвати вкрадений в України півострів "Республікою Крим-Таврида".

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