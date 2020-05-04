Терористи "Л/ДНР" "перейменували" міста Донецьк та Луганськ, тому що захотіли стати спадкоємцями "порядних людей" СРСР.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив російський історик і політолог Андрій Зубов.

"Ці люди сподіваються, що ми знову звикнемо до радянського, сталінського як до позитивного. І перестанемо засуджувати їх дідів, їх батьків за те, що вони були чекістами. Тоді їм буде легше жити, продовжувати святкувати свої річниці ЧК-НКВД. Вони хочуть бути онуками і дітьми порядних людей, героїв, "російських генералів", як вони кажуть. вони не хочуть бути дітьми бандитів і кривавих убивць", – сказав він.

"Л/ДНР"

За його словами, терористи хочуть нав'язати думку, що радянський диктатор Сталін "був хорошим, а кати ЧК (надзвичайна комісія) – герої, які берегли батьківщину".

"Але їм говорять: "Ми вам не віримо! Наші батьки, матері і діди лежать в розстрільних ямах, убиті руками ваших батьків і дідів". Добре, що це розмежування до кінця відбулося в Росії. Думаю, наступний крок – ці статуї, як в Україні, будуть валити. Леніна будуть виносити з мавзолею . А з храму того, як пропонують деякі розумні люди, зроблять "Музей путінізму", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав "указ", яким перейменував Луганськ у Ворошиловград. Також ватажок "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

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