МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим

16.9тЧитати матеріал російською

Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим та Донбас, тому що за нинішнього стану ЗСУ не готові цього зробити.

Таку заяву зробив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі каналу Ukrlife.tv (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця). Це викликало гнів у росіян.

"Прямо скажемо: наші збройні сили зараз не готові до війни одразу на двох-трьох фронтах, яку нам доведеться вести. Наприклад, донецький фронт, кримський фронт і фронт десь у районі Харкова або Чернігова", —розповів він.

За словами Корчинського, Україні необхідно утримувати конфлікт у поточному стані, вичікуючи початку кризи в Росії, щоб потім ним скористатися.

Новини
Вчаться вбивати бійців ОС: російські снайпери на Донбасі відкрили сезон полювання на українців

"Ці кризи періодично виникають у РФ, це нестабільна структура, тобто ця диктатура нестабільна, і у нас є шанс у найближчі роки такої кризи дочекатися. У той момент, коли він виникне, нам потрібно мати достатньо мобілізованих збройних сил, у тому числі в зоні конфлікту, які одразу зможуть перейти в наступ", — сказав він.

Росіяни з агресією сприйняли словами лідера партії "Братство". У коментарях вони запропонували Корчинському чекати і далі, з упевненістю зазначивши, що в Росії не буде кризи.

"Дивися не помри, поки чекати будеш", "Ілюстрація приказки:" Поки товстий сохне, худий здохне". України не буде, а кризи все немає і немає", "Як відгукнеться, так і відгукнеться, знайшовся вояка", "Фантазер. Йому б поменше голлівудські блокбастери дивитися", — накинулися скривджені росіяни.

''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим
''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим
''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим
''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи проводили опитування останні два роки і з'ясували, що жителів окупованих територій Донбасу, які хочуть повернутися в Україну, стало більше.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Корчинський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
5
25
Смішно
64
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Volodin Dima
Volodin Dima
Многие ярко-выраженные националисты финансируются из самой РФ. Они делают провокации и дают информационный повод для РусТВ. А Корчинский вообще был на стороне Януковича и сидел на ТВ с голубым шарфиком.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О)) ещё один "таварисч")) Ватоправославные решили снова свои "консервы" покрутить. То Братство, то Фарион с Ницойшей. Вангую, что должен ещё и Коханивский выползти.)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Что это было? Скажите этому клоуну, что Россия давно уже в кризисе, экономика фклочья и т.д. Пусть начинает наступление.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Пигин Макс, жаждешь повоевать? Так вперед!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги