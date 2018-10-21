''Перейдемо в наступ!'' Націоналіст довів росіян до істерики заявою про Донбас і Крим

Україна повинна дочекатися кризи в Росії для початку наступу на анексований Крим та Донбас, тому що за нинішнього стану ЗСУ не готові цього зробити.

Таку заяву зробив лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі каналу Ukrlife.tv (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця). Це викликало гнів у росіян.

"Прямо скажемо: наші збройні сили зараз не готові до війни одразу на двох-трьох фронтах, яку нам доведеться вести. Наприклад, донецький фронт, кримський фронт і фронт десь у районі Харкова або Чернігова", —розповів він.

За словами Корчинського, Україні необхідно утримувати конфлікт у поточному стані, вичікуючи початку кризи в Росії, щоб потім ним скористатися.

"Ці кризи періодично виникають у РФ, це нестабільна структура, тобто ця диктатура нестабільна, і у нас є шанс у найближчі роки такої кризи дочекатися. У той момент, коли він виникне, нам потрібно мати достатньо мобілізованих збройних сил, у тому числі в зоні конфлікту, які одразу зможуть перейти в наступ", — сказав він.

Росіяни з агресією сприйняли словами лідера партії "Братство". У коментарях вони запропонували Корчинському чекати і далі, з упевненістю зазначивши, що в Росії не буде кризи.

"Дивися не помри, поки чекати будеш", "Ілюстрація приказки:" Поки товстий сохне, худий здохне". України не буде, а кризи все немає і немає", "Як відгукнеться, так і відгукнеться, знайшовся вояка", "Фантазер. Йому б поменше голлівудські блокбастери дивитися", — накинулися скривджені росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціологи проводили опитування останні два роки і з'ясували, що жителів окупованих територій Донбасу, які хочуть повернутися в Україну, стало більше.