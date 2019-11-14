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14 листопада • оновлено в 17:15
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Переховувався 18 років: поліцейські зловили вбивцю з Одеси

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Співробітники кримінальної поліції затримали чоловіка, який знаходився в розшуку за умисне вбивство в Одесі з 2001 року.

Злочинця затримали в Мелітополі запорізькі правоохоронці, йдеться на сайті ГУ Нацполіціі в Запорізькій області.

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Поліцейські затримали вбивцю з Одеси

Поліцейські затримали вбивцю з Одеси

Сайт Нацполіціі Запорізької області

"З'ясувалося, що чоловік 1973 року народження, який перебував у розшуку 18 років, переховувався на території Мелітополя", – йдеться в повідомленні поліції.

Зараз розшукуваного передали одеській поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Миколаївщині з колонії втік жорстокий вбивця.

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