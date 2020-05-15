У переговори ТКГ щодо Донбасу Росія включила "представників" "Л/ДНР" із громадянством РФ. Документ

Дарина Дурова Розслідування 22:41, 15.05.2020 Оновлено: 01:30, 16.05.2020

Росія як "представників" ОРДЛО запросила на засідання Тристоронньої контактної групи 14 травня громадян із паспортами РФ.

Йдеться про Владислава Дейнего (від "ЛНР") і Наталю Ніконорову (від "ДНР"), повідомив міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Рєзніков "РБК-Україна".

Росія запросила на засідання ТКГ своїх громадян нібито від "Л/ДНР"
Ілюстрація

Засідання ТКГ почалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00-16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ) РФ підключила так званих представників окупованих територій.

Українська сторона повідомила делегації РФ про те, що Україні відомо: "запрошені" є громадянами Росії.

Українські дипломати висунули як підтвердження копії закордонного і внутрішнього паспорта РФ Владислава Дейнего.

Копії російських документів
РБК-Україна
Копії російських документів
РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, засідання ТКГ 14 травня відбулося у форматі відеоконференції. Про що домовилися на переговорах – читайте за посиланням.

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