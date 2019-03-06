Передвиборча технологія: Чорновіл оцінив скандал із корупцією в "оборонці"

Політолог Тарас Чорновіл вважає, що скандальне розслідування Bihus Info про корупцію в українській "оборонці" є своєрідною передвиборчою технологією.

Адже навіть незважаючи на можливий склад злочину, в ньому вбачається і суттєва політична складова. Таку думку він висловив у ефірі програми "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чорновіл додав, що особливих наслідків скандалу, пов'язаного з розслідуванням розкрадань в "Укроборонпромі", на його думку не буде.

Тарас Чорновіл FaceNews.ua

"По-перше, в цьому скандалі не все тримається купи. Дуже багато звинувачень навмисне мають політичний характер. Звинувачення з'явилися під вибори. Політична складова долучається. Щодо юридичної складової там немає жодних питань. Там є ймовірний склад злочину, адже ці матеріали повністю взяті з матеріалів декількох кримінальних справ. Тому тут немає сумніву. Справи розслідуються, а який буде результат — невідомо", — сказав він.

Чорновіл наголосив, що всі звинувачення з'явилися з анонімного документа, відправленого з одноразової поштової скриньки, і цей факт викликає певні сумніви.

"Ось була прес-конференція керівників підприємств "Укроборонпрому". Вони навели свої факти, сказали, що запропонували їх Бігусу. Кажуть, що цими фактами не зацікавилися. Тому я не знаю, хто тут правий", — резюмував Чорновіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високі чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників в результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" усунули з посад.

Також президент Петро Порошенко звільнив замішаного у скандалі заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Його син, Ігор Гладковський, заявив, що подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

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