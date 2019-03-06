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Передвиборча технологія: Чорновіл оцінив скандал із корупцією в "оборонці"

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Політолог Тарас Чорновіл вважає, що скандальне розслідування Bihus Info про корупцію в українській "оборонці" є своєрідною передвиборчою технологією.

Адже навіть незважаючи на можливий склад злочину, в ньому вбачається і суттєва політична складова. Таку думку він висловив у ефірі програми "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чорновіл додав, що особливих наслідків скандалу, пов'язаного з розслідуванням розкрадань в "Укроборонпромі", на його думку не буде.

Тарас Чорновіл

Тарас Чорновіл

FaceNews.ua

"По-перше, в цьому скандалі не все тримається купи. Дуже багато звинувачень навмисне мають політичний характер. Звинувачення з'явилися під вибори. Політична складова долучається. Щодо юридичної складової там немає жодних питань. Там є ймовірний склад злочину, адже ці матеріали повністю взяті з матеріалів декількох кримінальних справ. Тому тут немає сумніву. Справи розслідуються, а який буде результат — невідомо", — сказав він.

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Чорновіл наголосив, що всі звинувачення з'явилися з анонімного документа, відправленого з одноразової поштової скриньки, і цей факт викликає певні сумніви.

"Ось була прес-конференція керівників підприємств "Укроборонпрому". Вони навели свої факти, сказали, що запропонували їх Бігусу. Кажуть, що цими фактами не зацікавилися. Тому я не знаю, хто тут правий", — резюмував Чорновіл.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Оцінює наводить лад, підтирає, підчищає і усе робить натхненно. Мийник, прибиральник - таке його покликання. І за часів "януковичі" і нині, у часи "кондитерського благополуччя" він впорядковує підпорчений образ правителя.
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