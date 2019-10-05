Передова палає! Від Путіна на Донбас зайшов новий ворожий підрозділ

На передовій істотне загострення, за кілька днів українські позиції були атаковані десятки разів.

Як повідомляють Факти, тільки за 3 жовтня по нашим бійцям було здійснено 41 обстріл, один армієць загинув.

Ворог зараз веде обстріл із заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметри. При чому, не точково, а фактично по всій лінії фронту. Також палять з БМП і гранатометів.

По той бік лінії оборони нещодавно відбулася ротація, зайшов новий ворожий підрозділ. Тому армійцям доводиться ще більш ретельно стежити за противником, щоб вивчити його поведінку. Російські найманці часу не втрачають – якщо не стріляють, то копають і майструють нові позиції.

Незважаючи на всі домовленості, загарбники, відкрито зміцнюються. Наші воїни бійці регулярно чують брязкання важкої ворожої техніки. На відміну від ворога, який воює за гроші, наші хлопці захищають свою рідну землю. Назад бійці не оглядаються, за їх спинами – звільнені міста, а попереду – будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики так званих "Л/ДНР" за минулу добу 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, через що один український військовослужбовець загинув.

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