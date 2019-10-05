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6 жовтня • оновлено в 18:07
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/ Розслідування

Передова палає! Від Путіна на Донбас зайшов новий ворожий підрозділ

110.9т Читати матеріал російською

На передовій істотне загострення, за кілька днів українські позиції були атаковані десятки разів.

Як повідомляють Факти, тільки за 3 жовтня по нашим бійцям було здійснено 41 обстріл, один армієць загинув.

Ворог зараз веде обстріл із заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметри. При чому, не точково, а фактично по всій лінії фронту. Також палять з БМП і гранатометів.

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По той бік лінії оборони нещодавно відбулася ротація, зайшов новий ворожий підрозділ. Тому армійцям доводиться ще більш ретельно стежити за противником, щоб вивчити його поведінку. Російські найманці часу не втрачають – якщо не стріляють, то копають і майструють нові позиції.

Незважаючи на всі домовленості, загарбники, відкрито зміцнюються. Наші воїни бійці регулярно чують брязкання важкої ворожої техніки. На відміну від ворога, який воює за гроші, наші хлопці захищають свою рідну землю. Назад бійці не оглядаються, за їх спинами – звільнені міста, а попереду – будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики так званих "Л/ДНР" за минулу добу 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, через що один український військовослужбовець загинув.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Waix Alex
Waix Alex
Putler kaput. Go home!!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Почему в 2014 году назвали АТО (Анти террористической операцией) а не войной с Россией?
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
"Передовая пылает! От Путина на Донбасс зашло новое вражеское подразделение" пишет нам свидетель этого захода прямо с передовой, "В отличие от врага, который воюет за деньги, наши ребята защищают свою родную землю", единственная проблема - притащить их на призывной пункт. "Назад бойцы не оглядываются, за их спинами – освобожденные города, а впереди – дом", тоесть Москва.
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