Передчувала смерть? Спливли загадкові збіги перед загибеллю Поплавської

Загибла у ДТП під Києвом актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська напередодні трагедії поділилася в соцмережі віршем про смерть.

Як наголошується в сюжеті "Українських сенсацій", пост у Facebook артистки з'явився за 12 днів до її загибелі.

Наводимо рядки "Памяти ушедших" радянського автора-виконавця пісень Юрія Візбора, які опублікувала Поплавська:

Лучшие ребята из ребят Раньше всех уходят - это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, Мертвые нам это не простят. Мы видали в жизни их не раз - И святых, и грешных, и усталых,- Будем же их помнить неустанно, Как они бы помнили про нас!

Марина Поплавська ICTV

Крім того, журналісти вказали на той факт, що на останньому відео, у кадрі якого промайнула Поплавська, вона була одягнена в чорний одяг. У сюжеті припустили, що актриса передчувала свою смерть.

Скрін відео

Ще один збіг - 20 жовтня (дата смертельної аварії з "Дизель Шоу) померла перша вчителька Поплавської - за два роки до своєї учениці.

Ім'я загиблої Надії Костянтинівної Поплавська використовувала в комедійній ролі вчительки.

Поплавська в шкільні роки Скрін відео "Українських сенсацій"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 жовтня, о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. У результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них — лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.

У понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали у її рідному місті — Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві.