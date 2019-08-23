Передавали розвіддані: на Донбасі СБУ спіймала шпигунок "ЛНР"

Контррозвідка Служби безпеки України викрила двох громадянок України, які передавали терористам "ЛНР" дані про підрозділи, задіяні в Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє в п'ятницю, 23 серпня, пресслужба СБУ.

Відзначається, що було встановлено і підтверджено доказами, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і Збройних сил, які здійснюють відсіч збройній агресії проти нашої країни.

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Отримані дані вона передавала іншій громадянці України – терористці з так званої 4 ОМСБр 2 АК "НМ" "ЛНР".

Обом громадянкам було оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали справи передали до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ затримала терориста "Л/ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

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