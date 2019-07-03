Передав на підпис план щодо розгону Майдану: новий заступник глави СБУ зробив скандальну заяву

Новий заступник глави Служби безпеки України Анатолій Калюжняк підтвердив, що передав на підпис план заходів щодо введення в дію законів, що дозволили в 2014 році розігнати Майдан.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю виданню theБабель, при цьому запевнивши, що сам в розробці скандального плану не брав участі.

"Документ, який ви згадали, був підготовлений після наради тодішнього голови СБУ з оперативними підрозділами по імплементації прийнятих законів. За його дорученням, всі підрозділи представили свої пропозиції в Головну інспекцію, яка узагальнила їх у план і передала на підпис керівництву служби", – сказав Калюжняк.

Анатолій Калюжняк

Відзначимо, саме він стояв на чолі Головної інстпекціі СБУ за часів Революції Гідності.

Крім того, за словами Калюжняка, він не тільки не був автором плану "Бумеранг" щодо захоплення Будинку профспілок і розгону протестувальників, але за вказівкою керівництва СБУ виконував доручення ГПУ щодо встановлення обставин розробки цього плану і осіб, причетних до нього.

"Усі матеріали передані до Генеральної прокуратури і за ними розпочато кримінальні провадження. У ГПУ не було ніяких претензій щодо об'єктивності розслідування, затягування виконання окремих доручень і організації співробітництва", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Калюжняк, який був заступником глави СБУ за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки, підпадає під дію закону про люстрацію.

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