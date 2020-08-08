Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на 5 лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году - передан по обмену боевикам "ЛДНР," спокойно вернулся в Украину и гуляет на свободе. Сейчас он находится в Херсонской области, и уже объявил о том, что собирается участвовать в будущих выборах вместе со своей партией "Спас", которая выступает за присоединение Украины к России (по факту, за ликвидацию государственности).

Коваленко - удивительный персонаж. Это провокатор со стажем, который еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и "оранжевые" партии. После начала событий 2014 года - открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков ЛДНР.

После обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, он раздавал интервью СМИ "ЛНР", в которых подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояние в обществе, стравливать людей. Боевиков "ЛДНР" называл "борцами за независимость" от Украины. Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму. Причем, у него даже собственная партия есть, которая в отличие от "Русского блока" и КПУ, так и не была ликвидирована.

Какое-то безумие. Получается, что участие в обмене дает преступникам иммунитет и какую-то индульгенцию. Можно творить, что угодно, но если Россия потребует тебя освободить - то тебя выпустят и можно будет открыто заниматься антигосударственной деятельностью.

Вообще-то обмен пленными - это фактически шантаж. Боевики берут в заложники наших граждан и соглашаются их отпустить только в обмен на своих подельников, поэтому мы вынуждены время от времени передавать в ОРДЛО террористов, убийц, предателей и прочую падаль. Но теперь выходит, что участие в обмене освобождает от ответственности за государственную измену. Если Пушилин и Пасечник включили тебя в свои списки - можно больше не сидеть в тюрьме.

Я бы тегнул в посте СБУ, но давно уже понятно, что никакой СБУ у нас нет, а есть просто пустое место. Поэтому вместо тега будет просто пробел