Передача Україні військової техніки НАТО відкладається: названа причина

Поставка в Україну зі США катерів класу Island відкладається через затримку у виплаті коштів на проведення обов'язкових технічних робіт із підготовки техніки до відправки.

Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю газеті "День". Уточнюється, що Україна повинна була отримати два американських катери в рамках військово-технічної допомоги США.

Чалий зазначив, що цей проект став першим прикладом прямих продажів країні зброї в рамках американської програми продажу озброєнь за кордон.

"Фактично катери надаються нам безкоштовно, і ми тільки платимо за технічні послуги, які американська сторона не може фінансувати зі свого бюджету", – розповів посол.

Він звернув увагу на те, що закупівля катерів сприяла внесенню змін до українського законодавства, що відкриває можливість прямих закупівель американського озброєння.

Дипломат додав, що доставку катерів класу Island в Україні планується здійснити в цьому році.

Ілюстрація. Американський патрульний катер класу Island dw.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня ударне угруповання кораблів НАТО зайшло в Чорне море. В акваторії знаходилися одразу три військові кораблі з Нідерландів, Іспанії та Канади.

15 квітня в Чорне море увійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США "Росс".

Раніше в Міноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!