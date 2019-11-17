Із військовими РФ: з'явилися нові дані про передачу Україні захоплених кораблів

Група українських буксирів, які попрямували для прийому захоплених Росією кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", пройшла мис Меганом біля берегів анексованого Криму.
Це сталося в неділю, 17 листопада, о 20:00, повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що буксири супроводжують російські судна: ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный".
Захоплені українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"
Цензор.НЕТ
"Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, – за 60 миль від Меганому", – написав Бутусов.
За його даними, передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" Україні відбудеться вночі, 17-18 листопада.
Нагадаємо:
Українські катери і буксир, які РФ захопила в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, будуть доставлені в порт Одеси. Передача відбудеться приблизно за 96,5 км від міста.
З'явилися також перші фото та відео буксирування військових кораблів України.
Представник окупантів Сергій Цеков прокоментував повернення Росією захоплених суден.
Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL за посиланням.
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