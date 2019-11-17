Із військовими РФ: з'явилися нові дані про передачу Україні захоплених кораблів

Група українських буксирів, які попрямували для прийому захоплених Росією кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", пройшла мис Меганом біля берегів анексованого Криму.

Це сталося в неділю, 17 листопада, о 20:00, повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що буксири супроводжують російські судна: ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный".

Захоплені українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" Цензор.НЕТ

"Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, – за 60 миль від Меганому", – написав Бутусов.

За його даними, передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" Україні відбудеться вночі, 17-18 листопада.

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