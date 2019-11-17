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17 листопада • оновлено в 22:59
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/ Розслідування

Із військовими РФ: з'явилися нові дані про передачу Україні захоплених кораблів

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Група українських буксирів, які попрямували для прийому захоплених Росією кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", пройшла мис Меганом біля берегів анексованого Криму.

Це сталося в неділю, 17 листопада, о 20:00, повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що буксири супроводжують російські судна: ракетний катер ВМФ РФ "Ивановец" і сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ РФ "Безупречный".

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Захоплені українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"

Захоплені українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"

Цензор.НЕТ

"Місце зустрічі із загоном російських кораблів, які буксирують захоплені катери, – за 60 миль від Меганому", – написав Бутусов.

За його даними, передача катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" Україні відбудеться вночі, 17-18 листопада.

Нагадаємо:

Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Повернення українських кораблів Росією Анексія Криму Російсько-український конфлікт Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а что это иваны не рассказывают про потешный флот петра --1 в севасе , в замкнутом пространстве как на ладони в Америки ,Англии и стран НАТО , флот который америкосы сняли в мельчайших деталях и показывают студентам и кусантвам морских специальностей как доисторический флот , корабли некоторого воевали с немцами в ВОВ , а остальные это корабли СССР построенные лениным и сталиным и которые олицетворяют недострану недолюдей с недоцарем
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петрова Ольга, Слезай с пальмы обезьяна, пора уже человеком становиться)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
О чем это?
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