Перед вбивством Бабченка до Києва прибув кілер ФСБ - ЗМІ

3 травня до Києва прибув кілер ФСБ на прізвисько "Валідол" - уродженець Чечні Валід Лурахманов, він же Олександр Смирнов.

Про це на початку місяця писало видання Кавказцентр.

"Поки не зрозуміло, з якою метою він туди приїхав. Судячи з усього, "Валідол" приїхав в Україну за підробленим паспортом. Не виключено, що кілер ФСБ націлився на чергову жертву за завданням Луб'янки і пробрався в Україну з метою організувати вбивство", - зазначало видання.

Також йдеться про те, що "Валідол" був заарештований у Туреччині у 2016 році. Його звинувачували у вбивстві заступника представника вілаяту Нохчийчоь Імарату Кавказ за кордоном Абдулвахіда Едільгерієва, а також у плануванні інших вбивств чеченців і у шпигунстві на користь Росії.

Турецька преса з посиланням на владу повідомила тоді про арештован агентів російських спецслужб. В результаті слідства вина кілерів була повністю доведена. Генеральна прокуратура Стамбула зажадала в цілому 37 років тюремного ув'язнення для агентів ФСБ, яких було звинувачено у шпигунстві, підробці документів і замовних убивствах.

У 2017 році разом із подільником "Валідол" був виданий Росії в обмін на звільнення заарештованих і засуджених в окупованому Криму Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

У той же час видання Texty.org.ua написало, що "Валідол" схожий на підозрюваного у вбивстві російського журналіста Аркадія Бабченка, чий фоторобот розповсюдила поліція.

Нагадаємо, слідство відпрацьовує одну головну версію вбивства Аркадія Бабченка - професійна діяльність і громадянська позиція, проте Росія могла діяти руками українських патріотів.