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31 грудня • оновлено в 18:48
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Перед святом: терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

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У вівторок, 31 грудня, російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Відзначається, що дані оприлюднені станом на 18:00.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", – відзначається в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі в понеділок, 30 грудня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ООС
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