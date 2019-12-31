Перед святом: терористи обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

У вівторок, 31 грудня, російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Відзначається, що дані оприлюднені станом на 18:00.
"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", – відзначається в повідомленні.
Війна на Донбасі
букви
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС на Донбасі в понеділок, 30 грудня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".