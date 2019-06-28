Перед смертю сильно били: з'явилися дані про горе-матір дитини з валізи. Фото

Загибла дитина, яку знайшли у валізі на околиці Чернівців, була сильно побитою.

Про це розповіли місцеві жителі будинків, що знаходяться біля місця, де знайшли тіло хлопчика, передає ТСН.

Наприклад, одна жінка повідомила, що бачила, як в середу, 26 червня, повз її будинок проходив двоє невідомих – чоловік і жінка. Вони мали з собою червоний валізу. Втім, йшли не в бік зупинки маршрутки, а від неї. За словами мешканки, чоловік і жінка виглядали дуже бідно, зате чемодан був новим.

"Їх було двоє, але на вигляд вони були такі непоказні. Я ще подумала - такі непоказні, а на море їдуть", – поділилася вона.

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін в Facebook написав, що матір'ю убитої дитини імовірно є Пилявська Ганна Олександрівна, 1997 року народження, Хмельницька область.

"Прикмети: зріст 160-170 см, середньої статури, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка як під каре, очі темно-зелені, нарощені довгі вії, на лівій руці ближче до зап'ястя татуювання у вигляді корони, на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків", – повідомив він.

Ганна Пилявська Facebook

Мертва дитина в валізі Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері, 27 червня, в Чернівцях знайшли валізу, в якому знаходився загорнутий в ковдру труп хлопчика у віці до трьох років.

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