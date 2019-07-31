Перед приїздом Зеленського в Черкасах сушили калюжі: курйоз потрапив на відео

Перед приїздом президента України Володимира Зеленського в Черкаси комунальники міста "висушували" калюжі на асфальті.

Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився місцевий житель Андрій Сегеда (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Ех, була б зелена фарба – можна і траву пофарбувати. А як ви готуєтеся до зустрічі президента?" – пожартував він.

Візит Зеленського в Черкаси Колаж

На опублікованих кадрах видно, як чоловік за допомогою швабри і совка вичерпує воду з калюжі у відро.

Скрін коментарів до відео

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 31 липня прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту.

Під час зустрічі журналісти телеканалу "1+1" презентували президенту його гіпсовий бюст. Український глава здивувався такому подарункові й не став його приймати. "Я що вам, пам'ятник?!" – запитав Зеленський.

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