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Перед приїздом Зеленського в Черкасах сушили калюжі: курйоз потрапив на відео

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Перед приїздом президента України Володимира Зеленського в Черкаси комунальники міста "висушували" калюжі на асфальті.

Відповідним відео на своїй сторінці у Facebook поділився місцевий житель Андрій Сегеда (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Ех, була б зелена фарба – можна і траву пофарбувати. А як ви готуєтеся до зустрічі президента?" – пожартував він.

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Візит Зеленського в Черкаси

Візит Зеленського в Черкаси

Колаж

На опублікованих кадрах видно, як чоловік за допомогою швабри і совка вичерпує воду з калюжі у відро.

Перед приїздом Зеленського в Черкасах сушили калюжі: курйоз потрапив на відео

Скрін коментарів до відео

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 31 липня прибув із робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту.

Під час зустрічі журналісти телеканалу "1+1" презентували президенту його гіпсовий бюст. Український глава здивувався такому подарункові й не став його приймати. "Я що вам, пам'ятник?!" – запитав Зеленський.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
Теги
видео соцмережі
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