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Перед бурею? "Л/ДНР" підозріло затихли на Донбасі

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На Донбасі в день виборів президента України, 31 березня, спостерігалося затишшя.

Так українських воїнів обстріляли лише раз з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Під обстріл потрапили воїни в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Лебединське.

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"Втрат серед наших захисників немає. Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл. З початку поточної доби обстрілів позицій військ не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Зона проведення ООС

Зона проведення ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі пролилася кров в "день тиші". Стало відомо про "відповідь" ЗСУ.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Там просто ржут над вами дебилами...шут и алкаш...из 40 миллионов...вы животнве достойны этого
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Сидоров Андрей, думаю обратное... Там думают валить в Россию или всё же сдаться, пока презика не выбрали и тот законы новые более жёсткие не ввёл. Вам же выбора вообще не дали, ведь стаду нужен пастух...
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