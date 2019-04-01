Перед бурею? "Л/ДНР" підозріло затихли на Донбасі

На Донбасі в день виборів президента України, 31 березня, спостерігалося затишшя.

Так українських воїнів обстріляли лише раз з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомили в прес-центрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Під обстріл потрапили воїни в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Лебединське.

"Втрат серед наших захисників немає. Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл. З початку поточної доби обстрілів позицій військ не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Зона проведення ООС mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі пролилася кров в "день тиші". Стало відомо про "відповідь" ЗСУ.

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