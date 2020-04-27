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28 квітня • оновлено в 00:39
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Пентагон показав унікальні відео з НЛО і підтвердив їх достовірність

9.8т
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Пентагон оприлюднив ролики з неопізнаними літальними об'єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США.

Про це повідомляється на сайті головного американського військового відомства. У заяві наголошується, що оприлюднені ролики були зняті в листопаді 2004 року і в січні 2015 і не носять секретного характеру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також у Пентагоні зазначили, що раніше ці кадри були несанкціоновано розміщені в публічному доступі – у 2007 та 2017 роках.

НЛО на зйомці ВМС США

НЛО на зйомці ВМС США

Скріншот відео

"ВМС США раніше визнавали, що ці відео, які циркулюють у відкритому доступі, дійсно були відео ВМС. Після ретельного аналізу департамент встановив, що санкціонований випуск цих несекретних відеороликів не розкриває будь-яких вразливостей або систем і не перешкоджає будь-яким подальшим розслідуванням військових вторгнень у повітряний простір через неопізнані повітряні явища", – йдеться у повідомленні Пентагону.

НЛО на зйомці ВМС США

НЛО на зйомці ВМС США

Скріншот відео

НЛО на зйомці ВМС США

НЛО на зйомці ВМС США

Скріншот відео

Метою оприлюднення відео з НЛО зараз названо бажання розвінчати будь-які сумніви публіки в тому, чи були зазначені кадри справжніми.

"Повітряні явища, які спостерігаються на відео, залишаються охарактеризованими як "неопізнані", – підсумували у військовому відомстві США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня в нічному небі над Одесою зафіксували неопізнаний літальний об'єкт. Дещо округлої форми із затемненням у центрі висіло над містом близько години, періодично зміщуючись у різні боки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
США
Тег
Пентагон
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