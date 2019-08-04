"Пекло на землі? Ні, це помста!" Фаріон зраділа пожежам у Росії

Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон назвала помстою масштабні лісові пожежі в Сибіру (Росія).

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook. Мовознавець зробила репост відео, на якому знято, як вогонь палає в одному із сіл Іркутської області.

"Пекло на землі? Ні. Це правда-помста дикунам московським", – підписала ролик вона.

Фаріон зраділа пожежам у Сибіру Колаж

"Скрізь, де вони, – смерть і вигорання. І не треба нити про природу. Вона просто закладниця нашого одвічного ворога. Не сентименталять про те, що не можуть захистити", – додала Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уже тиждень у російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами у постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Дим від пожежі дійшов навіть до російської Чити (столиця Забайкалля), паралізувавши роботу аеропорту.

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