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"Пекло на землі? Ні, це помста!" Фаріон зраділа пожежам у Росії

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Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон назвала помстою масштабні лісові пожежі в Сибіру (Росія).

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook. Мовознавець зробила репост відео, на якому знято, як вогонь палає в одному із сіл Іркутської області.

"Пекло на землі? Ні. Це правда-помста дикунам московським", – підписала ролик вона.

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Фаріон зраділа пожежам у Сибіру

Фаріон зраділа пожежам у Сибіру

Колаж

"Скрізь, де вони, – смерть і вигорання. І не треба нити про природу. Вона просто закладниця нашого одвічного ворога. Не сентименталять про те, що не можуть захистити", – додала Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Теги
Росія пожежа Новини Росії
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Tn Sergio
Tn Sergio
Никогда не сомневался, что эту шлюшку финансируют именно кремляди - уж слишком близки они по духу и ментально. Уничтожаются легкие нашей планеты, гибнут четвероногие животные (про двуногих пока ничего не слышно) что, впрочем, абсолютно фиолетово и галичанской прошмандовке, и ее московским спонсорам.
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коршун федот
коршун федот
Tn Sergio, А ти шо,москаль, що так за паРашу всцикаєшся, то давай, в нємитой таких збирають.
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