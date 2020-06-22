Президент РФ Владимир Путин заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву неизбежен. "Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем", – сказал он.

Путин хочет, чтобы Украина, по крайней мере, политически, находилась в зоне влияния России. Именно поэтому ставится вопрос о новом "ялтинском мире" - о попытке сказать, что есть 5 держав, внутренние договоренности между которыми должны определять, как развивается мир.

Путин все никак не хочет понять, что сейчас XXI век, а вовсе не век ХХ и не послевоенные времена. Реинкарнация мира после Ялтинских соглашений и самих Ялтинских соглашений невозможна, но ему хочется думать именно так.

В рамках "новой Ялты" он продолжает свою мантру: что Украина должна быть под политическим патронатом России.

Зачем ему встреча с Зеленским? Если это "младший брат", почему же он не хочет встречаться со "старшим братом"? Это уже не семейные отношения. Поэтому Путин уверен, что рано или поздно украинский президент признает, что он "младший брат" и эта встреча состоится.

Его желание – это показатель того, насколько он оторван от реальности. Он идет задом наперед, он смотрит все время назад. ему все время хочется жить в том мире, которого нет.

На чем он может споткнуться? "Черный лебедь" может прилететь с любой стороны. Против истории играть нельзя. Когда долго играешь против истории, рано или поздно это заканчивается.